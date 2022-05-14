Özel izinle üretilen salep orkidesinin hasadı başladı

Tarım ve Orman Bakanlığından alınan özel izinle Samsun'da 2016'da 6 dönüm arazide ekilen, bu yıl ekim alanı 60 dönüme çıkan salep orkidesinin hasadına başlandı. Ekonomik değerinin yüksek olması ve yumrularının toz haline getirilerek içecek, dondurma, pastacılık ve kimya sektörlerinde kullanılması dolayısıyla talep gören salep orkidesinin üretici sayısı da 150'ye yükseldi.

Ekolojik Üreticiler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EKOMDER) Başkanı Hakkı Karaman, "Bu yıl 60 ton rekolte bekliyoruz. Yeni çiftçilerimiz daha çok tohumluk çoğaltmak için üretim yapıyor. Geçen yıl yaş olarak tohumluğu 80 ila 100 lira arasında satışa sunmuştuk. Bu yıl 100-120 liradan satışa sunmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.