Avcı da Urlalı oldu

38 yıl aradan sonra Trabzonspor'u şampiyonluğa taşıyan başarılı teknik adam Abdullah Avcı da gayrimenkul alarak İzmir Urlalı oldu. Avcı, Egemen Korkmaz, Emre Belezoğlu ve diğer bir çok ünlü futbolcu, sanatçı ve iş insanının tercih ettiği Urla'dan ev alan ünlüler kervanına katıldı. Normpol İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Akif Eski'yi ziyaret eden Avcı, Urla Home projesinden bir lüks villa satın aldı. Projeye hayran kalan ve mimarlardan bilgi alan ünlü teknik adamın, yerleşmek için İzmir ettiğini ve ve o nedenle yükselen trend Urla'yı seçtiğini söylediği öğrenildi.

ŞİMDİ DAHA İYİ ANLADIM

Karadeniz ekibinin şampiyonluk kutlamalarının ardından İzmir'e gelen Avcı, Urla'da yaptığı gezintinin ardından, futbolcu arkadaşlarının, teknik adam yardımcısı Egemen Korkmaz'ın ve dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in neden bu bölgeye ve Urla Home projesine yöneldiğini daha iyi anladığını söylediği belirtildi. Avcı projenin tamamlanmasının ardından ailesi ile İzmir'e gelecek ve mobilya alıp evini düzenleyecek.

TAVSİYELERİ ETKİLİ OLDU

TEKNİK direktör Avcı'ya kendi projelerini seçtikleri için teşekkür eden Normpol İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Eski, "Bizden villa alan ünlü futbolcu, sanatçı ve iş insanı dostlarımızın tavsiyesi bizim tercih edilmemizde en önemli faktördür" dedi.

FATİH ŞENDİL