GÜSIAD üyeleri Ege’de işbirliğini geliştirecek

GÜMÜŞHANELİ Sanayici İş İnsanları Derneği (GÜSİAD) Ege Bölge Temsilciliği üyeleri kahvaltıda buluştu. GÜSİAD Genel Başkanı Yüksel Yalçın'ın da katıldığı toplantıda, iş insanları dayanışma ve birlikteliğin önemine vurgu yaptı. Buluşmaya ev sahipliği yapan GÜSİAD Ege Bölge Temsilcisi ve 25. Dönem İzmir Milletvekili Murat Koç, "Her mesleğin bir komitesi olacak. İzmir ve Ege'nin diğer illerinde yapılanmamızı sağlayacağız. Alışverişimizi kendi insanımızdan yapalım. Gümüşhaneli işini düzgün yapar, örnek insandır görüşünü güçlendirip ilimizi en güzel şekilde temsil edelim. Gümüşhaneli demek devletçi demektir. Devletinin yanında olan yapının ekonomik olarak güçlenmesi gerekiyor" dedi. Buluşmanın çok verimli geçtiğini, iş aleminin bir araya gelmesini sağladığını vurgulayan Koç, "Ben bu kahvaltının ekonomik güç birliğine, desteğe dönüşeceğini inanıyorum" ifadelerini kullandı. Yalçın ise, mühendisler, hukukçular ve hekimler platformu kurduklarını söyledi.

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