Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birliklerinden Hindistan çıkarması

EGE Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB) Taze Kiraz, Üzüm ve Nar Ürünlerinde Hedef Pazarlar URGE Projesi kapsamında 7-14 Mayıs 2022 tarihleri arasında Hindistan'a Yeni Delhi ve Mumbai şehirlerini kapsayan ticaret heyeti gerçekleştirdi. Proje kapsamında 9 Mayıs'ta Yeni Delhi'de Hintli yaş meyve sebze ithalatçılarıyla çok verimli geçen 200'den fazla ikili iş görüşmesi gerçekleştiren EYMSİB, ticaret heyetinin 12 - 14 Mayıs tarihlerini kapsayan ve Mumbai'de gerçekleşen bölümünde ise ilgi ikiye katlandı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Novi Mumbai'de gerçekleştirilen B2B görüşmelerine 53 ithalatçı firma katıldığını ve 300'ün üzerinde iş görüşmesi gerçekleştirildiğini açıkladı.

BÜYÜK TALEP OLDU

Uçak, "Ülkenin en büyük ithalatçılarının da katıldığı görüşmelerde Türk ürünlerinin kalitesi ön plandaydı. Hindistan'a en fazla ihracatı yapılan ürünümüz elmaya her geçen gün ilgi artıyor ve önümüzdeki yıllarda ihracatı daha da yükselecek. Elmanın yanında özellikle kiraz, narenciye ve çekirdekli meyvelerin de pazara girişte önemli bir potansiyeli var. Ayrıca ülkeye ihracatı yasak olan taze üzüm, nar ve kivide de büyük bir talep olduğunu gözlemledik" dedi.

İYİ NİYET ANLAŞMASI İMZALANDI

Uçak, ürünlerde pazara girişte yaşanan sorunların çözümü için yetkili merciler tarafından yürütülen çalışmalara destek olması amacı ile iş dünyasının da katkı sunmasının gerekliliğinin altını çizdi ve ekledi: "Hindistan Uluslararası Ticaret Odası başkanı Manpreet Singh ile yapılan görüşmelerin ardından, iki ülke ticaretinin önündeki engellerin kaldırılmasında birbirlerine destek vermeyi de kapsayan bir İyi Niyet Anlaşması imzalandı. Aynı zamanda Asya Kıtasının en büyük meyve hallerinden olan AP'nin Başkanı Sanjay Pansere ile bir toplantı gerçekleştirildi."