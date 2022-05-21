Koyun, keçi sütünün fiyatı da belirlensin

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Ulusal Süt Konseyinin (USK) inek sütü için referans fiyat belirlerken koyun, keçi sütünü yok saydığını savunarak, "Ulusal Süt Konseyince koyun keçi sütü referans fiyatları da açıklanmalı ve bu anlamda koyun sütü fiyatı en az 12 lira, keçi sütü fiyatı ise en az 10 lira olmalıdır." ifadesini kullandı. Çelik, 21 Mayıs Dünya Süt Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, koyun ve keçi sütü üretiminin 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 5,6 arttığına dikkati çekti. Çelik ayrıca desteklerin süt/yem paritesine göre belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

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