Varlık Barışı vergide avantaj sağlıyor

Vergi mükelleflerine herhangi bir mali yükümlülük getirmeden işletmelerinin mali yapısını düzenleme imkanı sunan Varlık Barışı'ndan yararlanma süresi 30 Haziran tarihinde kadar uzatılırken Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Özerçen, Varlık Barışı'ndan yararlanma koşulları hakkında önemli açıklamalar yaptı.

YURT DIŞINI DA KAPSIYOR

En önemli avantajın hem yurt dışı hem de yurt içi varlıkların beyanında mükellefler tarafından vergi ödenmemesi olduğunu ifade eden Özerçen, "Yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile yurt içinde bulunan ve kanuni defter kayıtlarında yer almayan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar varlık barışı kapsamındadır" dedi

Varlık Barışı'ndan yararlanma koşullarını anlatan Emre Özerçen, "Yurt dışında bulunan bu varlıklar için Türkiye'deki banka ve aracı kurumlara bildirilmesi, bildirimden sonra 3 ay içinde Türkiye'ye getirilmesi veya transfer edilmesi gerekiyor. Yurt içinde bulunan varlıklar için de; Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması, 17 Kasım 2020 tarihi itibariyle mükellefin kanuni defter ve kayıtlarında yer almaması, para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası ile taşınmazların 30 Haziran 2022 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisi yönünden vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir" diye konuştu.

'HERKES FAYDALANMALI'

BU kapsamda bildirilen varlıklar ile ilgili mükelleflere inceleme muafiyeti tanınmakta olduğunu vurgulayan Özerçen, "Yani varlığın kaynağına ilişkin olarak bir tarhiyat ve vergi incelemesi yapılmayacak. Türkiye'ye getirilen varlıklar serbestçe tasarruf edilebilecek olup, vergiye tabi dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacak. İlgili varlıklar sermaye olarak işletmeye eklenebileceği gibi ortaklara vergilendirilmeden kar dağıtımı olarak dağıtılabilecektir. Varlık barışı uygulamasına ilişkin bildirim süresinin 30.06.2022 tarihinde sona ereceğini hatırlatarak mükelleflerin söz konusu fırsatı değerlendirmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

TOLGA TEKİN