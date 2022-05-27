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Haberler Ekonomi 62 yıllık tekstil devi icradan satıldı

62 yıllık tekstil devi icradan satıldı

27.5.2022

62 yıllık tekstil devi icradan satıldı
DÜNYACA ünlü mayo firması Zeki Triko, icradan satıldı. Mayo koleksiyonları ile her yıl adından söz ettiren, defilelerini Adriana Lima, Heidi Klum, Cindy Crawford gibi top modellerle yapan Zeki Triko son yıllarda yaşanan ekonomik sıkıntıların ardından geçtiğimiz yıl faaliyetlerine son vermişti. İşadamı Zeki Başesgioğlu tarafından 1958 yılında kurulan Zeki Triko'ya ait markalar, alacaklılar tarafından icradan satışa çıkarılmıştı. Zeki Triko markalarının satışı, Aralık 2021 tarihinde İstanbul 13. İcra Dairesi tarafından gerçekleşirken, markayı Antalya merkezli bir turizm firmasının aldığı ve üretime başladığı belirtildi.
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