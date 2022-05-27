Küçük esnafa vergi muafiyeti müjdesi

Milyonlarca esnaf gelir vergisi istisnası ile nefes alacak. Esnafa getirilen istisnanın ayrıntıları belli oldu. Kira tutarı 2022 takvim yılı için büyükşehir belediye sınırları içinde kalan yerler için yıllık 16 bin lira, diğer yerler için 10 bin lirayı aşmayan küçük esnaf, gelir vergisi istisna kapsamında olacak. İstisna kapsamındaki esnaf beyanname vermeyecek. Terzi, berber, kuaför, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, tamirci gibi yaklaşık 840 bin küçük esnafı ilgilendiren basit usul mükelleflere yönelik vergi istisnasının nasıl uygulanacağına ilişkin detaylara, tebliğ ile açıklama getirildi.

İNTERNET SATIŞI DA VAR

Geçen yıl gelir vergisi yasasında yapılan değişiklikle kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 1 Ocak 2021'den itibaren elde ettikleri ticari kazançları, gelir vergisinden istisna tutuldu. Resmi Gazete'de dün yayımlanan tebliğe göre kendi işinde çalışan ve 2022 yılı için büyükşehirlerde 16 bin lira, diğer yerlerde 10 bin lira kira limitini aşmayan ve yine 2022 yılı alış tutarları 200 bin lirayı, satış tutarları 320 bin lirayı aşmayan mükellefler basit usulden yararlanıyor. Basit usulde kazanç istisnasından yararlanacak olan mükellefler, istisna kapsamındaki bu kazançlar için yıllık beyanname vermeyecek ve kira geliri gibi beyana tabi başkaca gelirleri nedeniyle beyanname vermeleri halinde de bu kazançlarını beyannameye dahil etmeyecekler. İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satış yapanlar da basit usulden yararlanabilecek.

Basit usule tabi mükelleflerin, aynı faaliyetlerini internet ve benzeri elektronik ortamlarda da sürdürmesi basit usulün şartlarını ihlal sayılmayacak. Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliği faaliyetlerinde bulunan ve bu faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri dolayısıyla kazanç istisnasından faydalanan mükelleflerin, bu faaliyetlerde bulunması, basit usul kapsamında yürüttükleri faaliyetlerinin basit usule tabi olmasına engel olmayacak. Cumhurbaşkanlığınca kararlaştırılan iş grupları ve sektörlerden gerçek usulde vergilendirilmesi gerekli görülenler uygulamadan yararlanamayacak.

NASIL HESAPLANACAK?

■ KENDİ işinde çalışan ve 2022 yılı için büyükşehirlerde 16 bin lira, diğer yerlerde 10 bin lira kira limitini aşmayan ve yine 2022 yılı alış tutarları 200 bin lirayı, satış tutarları 320 bin lirayı aşmayan mükellefler basit usulden yararlanıyor. Basit usule tabi mükelleflerin, aynı faaliyetlerini internet ve benzeri elektronik ortamlarda da sürdürmesi basit usulün şartlarını ihlal sayılmıyor.

İKİ ÖRNEK:

■ Kuaförlük faaliyetinde bulunan basit usule tabi olan Ayşe Hanım, 2021 yılında 35 bin lira kazanç elde etmiş olsun. Ayşe Hanım'ın beyana konu başkaca bir geliri de bulunmadığından yıllık gelir vergisi vermesine gerek kalmayacak. ■ Taksi işletmeciliği faaliyeti dolayısıyla basit usule tabi olan Mehmet bey, 2021 yılında 45 bin lira kazanç elde etmiş olsun. Mehmet Bey aynı yıl sahibi olduğu konutundan 25 bin lira kira geliri elde etsin. Bu durumda, 2021 yılında taksicilik faaliyetinden elde ettiği kazancı gelir vergisinden istisna olduğundan Mehmet Bey, kira geliri için vereceği yıllık gelir vergisi beyannamesine basit usulde tespit edilen ticari kazancını dahil etmeyecek.

HAZAL ATEŞ