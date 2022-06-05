İzmir’de 10 milyon liralık Hint düğünü

DAHA önce Antalya ve Bodrum'da yapılan milyonluk Hint düğünleri, rezervasyonların yoğunluğundan dolayı İzmir'e kaydı. Hintli dolar milyarderlerinin yeni düğün rotası İzmir oldu. İngiltere'de yaşayan Hintli gelin Raveena Thakrar ile damat Krishen Patel, İzmir'in Selçuk ilçesindeki 5 yıldızlı Korumar Ephesus Otel'de 3 gün 3 gece süren rüya gibi bir düğünle dünyaevine girdi. Korumar Ephesus Oteli Genel Müdürü Tacettin Özden, 10 milyon lira harcanan düğün için hazırlıkların 2 yıl önceden başladığını söyledi.

BİR arkadaşlık sitesinde tanışarak evlenmeye karar veren gelin Raveena Thakrar ile damat Krishen Patel, birkaç ülkede araştırma yaptıktan sonra Kuşadası'nı tercih etti. Organizasyon için 4 kamyon malzeme ile sahne dekoru hazırlanırken, düğüne İngiltere, Kenya, Hollanda, İsviçre, Hindistan ve Almanya'dan 300 misafir katıldı. Hindistan geleneklerine göre yapılan düğün, bekarlığa veda partisi olarak da bilinen "Hoş geldiniz" partisiyle başladı. Yöresel kıyafetlerin giyildiği ikinci günde ise kına merasimi gerçekleştirildi. Davetlilerin ellerine kınayla özel çizimler yapıldı. Katılımcılara, Türk aşçılar tarafından hazırlanan Hindistan'a özgü yemekler ikram edildi. Dini ritüelin ardından davetliler, Hint sanatçılar eşliğinde eğlendi.

BİR İLKE İMZA ATILDI

KORUMAR Ephesus Oteli Genel Müdürü Tacettin Özden, gazetecilere, hazırlıkları 2 yıl süren özel bir düğüne ev sahipliği yaptıklarını belirtti. Hintlilerin çok farklı bir düğün kültürüne sahip olduğunu dile getiren Özden, "Çok detaylı ve uzun çalışmalar gerektiren uzun bir süreçti. Pandemiden sonra Ege Bölgesi'nde Bodrum dışında, Hint düğününe ilk kez biz ev sahipliği yapmış olduk. Bu da ayrı bir heyecan oldu. Pandeminin bittiğini, her şeyin normalleştiğini gösteren, ülkemiz, turizm ve bizler açısından moral kaynağı olan büyük bir işti" dedi.

MÜKEMMEL BİR YER

BİLİŞİM sektöründe çalışan gelin Raveena Thakrar da "Başka ülkeleri de araştırdık ama Türkiye'de düğün yapmaya karar verdik. Buradaki insanlar çok iyi ve kibarlar. Türkiye'de olmaktan çok mutluyuz. Her şey çok güzel ve biz çok heyecanlıyız." diye konuştu. Lojistik sektöründe çalışan damat Krishen Patel ise "Daha iyi bir destinasyon seçemezdik. Mükemmel bir yer." dedi. DÜĞÜNÜ organize eden Sun Sea ve Shaadi şirketinin sahibi Ceren Yüksel Kabaoğlu, böyle bir organizasyonun İzmir'de yapılmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, bölgede daha fazla Hint düğünü yapılması için girişimlerinin sürdüğünü söyledi.

MORAL VEREN BÜYÜK BİR ORGANİZASYONDU

DÜĞÜN organizasyonunu büyük bir titizlikle eşi Marieke ve kızı Esma Özden ile birlikte takip eden Korumar Ephesus Oteli Genel Müdürü Tacettin Özden, "Ülkemiz, turizm ve bizler açısından moral kaynağı olan büyük bir organizasyonu gerçekleştirdik" dedi.

TOLGA TEKİN