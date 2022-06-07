Evlenene 48 bin lira devlet desteği

Yaz mevsimiyle birlikte düğün sezonu başlarken, Sosyal Güvenlik Kurumu "evlilik ikramiyesi, ödeneği" ile gençlerin evlilik hazırlıklarının kolaylaştırıldığını duyurdu. Temmuz ayında memur, emeklilerle birlikte dul ve yetim aylıkları artacak. Bu artışla birlikte evlilik ödeneği de yükselecek. Örneğin SSK'lı olarak aylık 2 bin lira yetim aylığı alanlara (iki yıllık aylık kadar) 48 bin lira evlenme desteği verilecek.

Evlilik ödeneği çiftlerin ev eşyaları, düğün masrafları için ekonomik destek amacıyla ödeniyor. SGK sosyal medya hesabından evlenecek gençlere bu destekten yararlanmaları çağrısında bulundu. Kurum, dul, yetim aylığı alanlara evlenmeleri halinde verilen evlilik ödeneği için e-devletten başvuru yapılabileceğini bildirdi. Evlilik ödeneğinde sigorta kolu ve yaş sınırı bulunmuyor. 4A ve 4B sigorta kolu üzerinden yetim aylığı alanlar aylığının 24 katı, 4C sigorta kolundan aylık alanlar da 12 katı üzerinden evlenme ödeneği alabiliyor. ■ HAZAL ATEŞ