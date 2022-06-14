Muğla’da görsel şölen! Rüzgarlı havayı fırsat bildiler

Sahildeki çok sayıda özel okulda yerli ve yabancı ziyaretçilere rüzgar ve uçurtma sörfü dersleri veriliyor. Rüzgar ve uçurtma sörfü alanında Avrupa'daki en iyi 8 sahil arasında gösterilen Akçapınar sahiline bu spor için yılda ortalama 20 bin sporcunun geldiği öğrenildi.