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Haberler Ekonomi Muğla'da görsel şölen! Rüzgarlı havayı fırsat bildiler

Muğla'da görsel şölen! Rüzgarlı havayı fırsat bildiler

Muğla Akyaka'da son yıllarda yerli turistlerin yanı sıra yabancı rüzgar sörfçülerinin de vazgeçilmezleri arasında Akçapınar sahili, rüzgarlı havayı fırsat bilenler sörf yaptı. Ortaya adeta görsel şölen çıktı. Sahile bu spor için yılda 20 bin sporcu geliyor.

İHA

14.06.2022, 11:43 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022, 11:45

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde rüzgarlı havayı fırsat bilen sörfçüler görsel şölen oluşturdu.

Muğla’da görsel şölen! Rüzgarlı havayı fırsat bildiler

Akyaka Mahallesi'nde yer alan Akçapınar sahili, son yıllarda yerli turistlerin yanı sıra yabancı rüzgar sörfçülerinin de vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.

Muğla’da görsel şölen! Rüzgarlı havayı fırsat bildiler

Tatil amaçlı bölgeye gelen turistler, Akçapınar sahilinde gün boyu rüzgarla adeta dans ediyor. Akyaka'daki okullarda eğitim gören yerli ve yabancı sörf tutkunları, rüzgar sörfü yaparak izleyicilere görsel şölen sunuyor. Havanın rüzgarlı ve sıcak olmasını fırsat bilen tatilciler sörf yaparak güzel vakit geçiriyor.

Muğla’da görsel şölen! Rüzgarlı havayı fırsat bildiler

Sahildeki çok sayıda özel okulda yerli ve yabancı ziyaretçilere rüzgar ve uçurtma sörfü dersleri veriliyor. Rüzgar ve uçurtma sörfü alanında Avrupa'daki en iyi 8 sahil arasında gösterilen Akçapınar sahiline bu spor için yılda ortalama 20 bin sporcunun geldiği öğrenildi.

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