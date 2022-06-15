Fitch, Türkiye’nin büyüme tahminini yüzde 4,5’a yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 2022 büyüme tahminini küresel ekonomi için düşürdü, Türkiye için yükseltti. Kredi derecelendirme kuruluşu, enflasyon ve kısıtlayıcı para politikasının dünya ekonomisinin büyüme hızını azaltacağını ifade ederken, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini ise yüzde 2,4'ten yüzde 4,5'e yükseltti. Raporda, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 2,9, 2023 ve 2024'te yüzde 2,7'şer büyümesinin beklendiği kaydedildi.

BEKLENENDEN ÇOK İYİ

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı raporda, ülke ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde beklenenden çok daha iyi performans gösterdiği bildirildi. Raporda, net ticaretten gelen artışın büyümeye yardımcı olduğu ifade edildi. Kredi derecelendirme kuruluşunun raporunda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5, 2023'te yüzde 3 ve 2024'te yüzde 2,9 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

10 ÜLKEDE TARIM ARAZİSİ KİRALANACAK

GIDA enflasyonunu dizginlemek için bir hamle de Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, Afrika ve Latin Amerika başta olmak üzere 10 ülkede tarım arazisi kiralayıp üretim yapılması için görüşmelerini sürdürüyor. Öncelik et, süt ve ekmek fiyatlarını düşürmek için yem bitkileri ve buğdayda olacak. Sudan ile başlayan yurt dışında arazi kiralama yönteminin artan yem ve tarım ürünleri fiyatları nedeniyle genişletilmesi kararı alındı. TİGEM öncülüğünde yürütülecek projede kiralanan araziler Türk girişimcilerin yatırımına açılacak. Özel sektör üretim yapıp Türkiye'ye getirecek. ■ ZÜBEYDE YALÇIN