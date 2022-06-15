Milli İHA ve SİHA’lar şampiyonu değiştirdi

MUHAREBE sahasındaki başarısıyla dünya harp tarihinde doktrin belirleyen milli insansız hava araçları (İHA), ihracat başarılarıyla Baykar'ı bu alanda zirveye taşıdı. Türkiye İhracatçılar Meclisinin listesine göre savunma ve havacılık sanayisinin ihracat şampiyonu uzun yıllar sonra değişti. Baykar, global havacılık sanayi şirketleri için ürettiği uçak yapısallarının katkısıyla uzun yıllardır sektörün ihracat şampiyonu olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ) geride bıraktı.

Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar AKINCI Taarruzi İHA ile son yıllarda dünyada ilgi gören Baykar, yaptığı sözleşmelerle ihracat gelirini sürekli artırıyor. Şirket, geçen yıl yaptığı 664 milyon dolarlık SİHA ihracatıyla savunma ve havacılık sanayisinin yeni ihracat şampiyonu oldu. Bu miktar şirketin 2021 cirosunun yüzde 80'den fazlasına karşılılık geldi. Baykar, öz kaynaklı Ar-Ge projeleriyle bugüne kadar Bayraktar Mini İHA, Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI TİHA'yı geliştirdi ve kullanıma sundu. Dünyanın en fazla ülkeye ihraç edilen İHA'sı olan Bayraktar TB2 için yoğun bir üretim ve teslimat trafiği sürüyor.