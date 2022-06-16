GES için talep toplama başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve yatırımcıların Türk lirası cinsi varlıklara yönelimlerinin teşvik edilmesi amacıyla GES ihraç edileceği açıklanmıştı. Bu çerçevede, Türkiye genelinde 15-22 Haziran döneminde, GES ihracına ilişkin talep toplama işlemleri dün başladı. Talep toplama, ilk etapta Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek. GES'lerin getirileri, kamu iktisadi teşebbüsleri içinde yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden (KEGM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacak. Yeni uygulamada, 3 ayda bir ödenecek kuponlar için uygulanacak asgari getiri garantisi sayesinde vatandaşların gelir paylarındaki değişimlerden olumsuz etkilenmesi önlenecek. Bununla birlikte GES'lere konu KİT'lerden bütçeye aktarılan hasılat performansı, beklenenin üzerinde geldiğinde yatırımcılara ilave getiri sağlanacak.



STOPAJ ALINMAYACAK

Asgari talep tutarı 1000 lira olarak belirlenen senetler, 1 liranın katları şeklinde ihraç edilecek. Senetler, talep toplama dönemini takip eden haftada, 24 Haziran günü yatırımcıların hesaplarına aktarılacak. GES'lerin kupon ödemelerinde esas alınacak beklenen hasılat payı tutarı olarak 2022 Yılı Bütçe Kanunu'nda açıklanan 2022 yılı için toplam 874 milyon 144 bin liralık (ilgili KİT'lerden sağlanan gelir tahmini) tutarı baz alınacak. Öte yandan 22 Aralık 2021-31 Aralık 2022 döneminde iktisap edilen, DİBS'lerden elde edilen gelir ve kazançlara yüzde sıfır stopaj uygulanacak. Bu sebeple 23 Eylül ve 23 Aralık'ta yapılacak kupon ödemelerinde stopaj oranı yüzde sıfır olacak.

BİRLEŞİK GETİRİSİ YÜZDE 25,54 OLACAK

Bu ay yapılacak ihraçta Hazine tarafından belirlenen dönemsel getiri yüzde 5,32 ve yıllık bileşiği yüzde 23,04 olacak. Bu kapsamda gelir gerçekleşmelerine göre azami yıllık bileşik getiri oranı yüzde 25,54'ü bulabilecek. Senedin vadesi 6 ay olacak. Söz konusu senetler sadece gerçek kişilere ihraç edilecek.

HEDEFE ULAŞILACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, mayıs ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi. Nebeti, mayısta 144 milyar lira bütçe fazlası, 161,9 milyar lira faiz dışı fazla verildiğini bildirerek, "Bütçe gelirlerimizdeki olumlu seyir, bütçe açığının GSYH'ye oranla yüzde 3,5 hedefine ulaşılacağına işaret ediyor. 2022 yılında ülkemiz, kamu maliyesinde birçok ülkeden önemli ölçüde daha iyi performans sergilemektedir" ifadelerini kullandı.