MÜSİAD İzmir’de ‘halka arz’ toplantısı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen Dost Meclisi etkinliği Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi Ertuğrul Gazi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. "Finansal Piyasalar ve Halka Arzın Önemi" temasıyla düzenlenen konferansta Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Kaderli misafir edildi. Programda finansmana erişim, halka arz, yatırım ve sermayenin önünü açabilecek, kaynak teminini teşvik edebilecek ekonomik enstrümanlar değerlendirildi.

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