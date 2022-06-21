Almanya’da enflasyon rekor serisini sürdürdü

Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), bölgedeki savaş sonrası artan enerji fiyatlarının etkisiyle geçen ay 2021'in aynı dönemine göre yüzde 33,6 yükseldi. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), mayıs ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, Almanya'da ÜFE, mayısta nisan ayına kıyasla yüzde 1,6, Mayıs 2021'e göre yüzde 33,6 yükseldi. Piyasalarda beklenti ÜFE'nin mayısta aylık yüzde 1,6 artması yönündeydi. Mayıs ayındaki artış, ÜFE istatistiklerinin kayıt altına alınmaya başlandığı 1949'dan beri en yüksek yıllık artış olarak kayıtlara geçti. Böylece Aralık 2021'den bu yana üretici enflasyonundaki rekor serisi mayıs ayında da sürdü. Bu arada Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, ülkesinin gelecek kışa yönelik doğalgaz depolama tesislerini doldurmaya yardımcı olmak için gaz tüketimini azaltması ve elektrik üretimi için kömür santrallarının daha fazla kullanılması gerekeceğini açıkladı.

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