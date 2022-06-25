‘Pizza severler ve bayiler firmamıza gurur yaşattı’

DAHA önce Türkiye İtibar Akademisi (TİA) ile Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İstatistik Bölümü'nün ortak çalışmaları sonucunda gerçekleştirilen Ekonomiye Fayda Endeksi (EFE) raporlarına göre 2020 yılında Platin Lig'de yer alan, 2021 yılında Elmas Lige yükselen Pasaport Pizza; Gençlik Endeksi G250 araştırmasında gençlerin en güvendiği markalar arasında yer aldı.

Bu rapora göre Pasaport Pizza 'Yerli Pizza Markası' kategorisinde 1. ve 'Türkiye Genel' kategorisinde 102. sırada yer aldı. TİA tarafından yapılan açıklamada gençlerin dinamik, yenilikçi ve teknolojiye yatırım yapan markalara daha fazla güvenip tercih ettikleri belirtildi. Pasaport Pizza Genel Müdürü Mükremin Özdemir, kendilerine bu gururu yaşatan pizza severlere, bayilerine iş ve çözüm ortaklarına sonsuz teşekkürlerini ilettiğini belirtti.