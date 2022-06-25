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Haberler Ekonomi Yağlarda gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfırlandı

Yağlarda gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfırlandı

25.6.2022

Yağlarda gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfırlandı
RESMİ Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, 1 Temmuz gününden geçerli olmak üzere, 12. Fasıl, (Yağlı tohum ve meyveler, muhtelif tane, tohum ve meyveler; sanayide ve tıpta kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem) kapsamında 6 numaralı dipnota karşılık gelen ürünlerde gümrük vergisi 31 Aralığa kadar sıfırlandı. Buna göre, mısır ve aspir yağları, palm yağı, olein, ayçiçek yağı, rep, kolza, hardal yağları ile çeşitli alt ürünlerinden yıl sonuna kadar gümrük vergisi alınmayacak. Öte yandan yayımlanan bir başka kararla, bazı cam ürünlerine uygulanan ilave gümrükler kaldırıldı.
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