Kayseri’den 30 milyon dolarlık balık ihracatı

KAYSERİ'DE enerji üretimi, tarımsal sulama ve içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulan Yamula ve Bahçelik barajlarında üretilip ihraç edilen balıklardan, Türkiye ekonomisine yıllık 30 milyon dolarlık katkı sağlanıyor. İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Kayseri'de balık üretimi, Pınarbaşı ilçesinde 1500 metre yükseklikteki Uzunyayla'da yer alan Şerefiye mahallesinden doğan Zamantı Irmağı'nın üzerindeki Bahçelik ile Kocasinan ilçesi Yemliha mahallesi yakınlarına inşa edilen Yamula barajlarında yapılıyor.

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