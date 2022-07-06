Kıdem tazminatı tavan ücreti 15 bin 371 TL oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayınlanan genelgeye göre; Temmuz- Aralık 2022 döneminde kıdem tazminatı tavanı 15 bin 371 lira 40 kuruş oldu. Bu rakamda ihbar tazminatı, izin hakları ve yan haklar bulunmuyor. Kıdem tazminatı tavanının yükselmesiyle birlikte, çalışanların alacağı tazminatlar da arttı. SGK brütü 15 bin 371 liranın üzerinde olan tüm çalışanlar tavan rakamdan faydalanabilecek. Buna göre; 10 yıl çalışmış bir kişi işten çıkarılırsa, alacağı kıdem tazminatı 153 bin 714 lira olacak.

30 GÜNLÜK ÜCRETTEN

İş sözleşmesinin feshi halinde her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödeniyor.

AİLE YARDIMI 758 LİRAYA ÇIKTI

MİLYONLARCA emekli, memur ve memur emeklisi, sözleşmelinin zamlı aylıklarının netleşmesinin ardından sosyal destek kalemleri de arttı. Aile yardımı ödeneği eşi çalışmayana 535 liradan 758 liraya, 0-6 yaş çocuğu olana 118 liradan 167 liraya, diğer çocuklar için 59 liradan 83 liraya çıktı. Toplu sözleşme ikramiyesi 707 liraya yükseldi. Evde bakım ücreti 2 bin 500 lirayı geçecek. Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri 1770 liraya ulaşacak. Artışlar Ağustos ödemelerine yansıyacak. Yaşlı ve engelli maaşları bayramdan önce ödenecek.

KAMUDA 560 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO MÜJDESİ

560 bin sözleşmeli personelin beklediği müjdeyi AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu verdi. Konuya ilişkin çalışmaların yeni yasama döneminde ele alınacağını duyuran Akbaşoğlu, "Ekim ayında Meclis açıldığında kamudaki sözleşmelilerin kadroya alınması konusunu ele alacağız." dedi.