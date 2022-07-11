En modern otoyol 2023’te tamamlanıyor! İzmir-Antalya arası 3 saate düşecek

Ege'nin en büyük projelerinden biri olan Denizli-Aydın Otoyolu'nun 2023'te tamamlanıp hizmete girmesi bekleniyor. 16 Kasım 2020'de temeli atılan, 97 kilometresi Aydın'dan, 66 kilometresi ise Denizli'den geçen 163 kilometrelik Aydın - Denizli Otoyolu Türkiye'nin en modern ulaşım projelerinden biri olacak.



TURİZMİ GELİŞTİRECEK

Ege Bölgesi'nin en önemli otoyol projesi olan ve İzmir ile Antalya'yı birbirine bağlayacak projenin 2023 yılı içerisinde tamamlanması bekleniyor. İzmir'den başlayıp Aydın, Denizli ve Burdur illerinden Antalya'ya uzanacak olan otoyolun, Ege ve Akdeniz'in turizmini güçlendirmesi bekleniyor. Projenin tamamlanmasıyla halen 7 saat olan İzmir-Antalya arası yolculuğun 3 saate ineceği belirtiliyor. İzmir-Aydın-Denizli-Antalya otoyolunun 2. etabı olan 140 kilometrelik 6 şeritli Aydın- Denizli otoyolu 23 kilometrelik bağlantı yolları ile birlikte toplamda 1 milyar 137 milyon euroya mal olacak.

■ SEBAHATTİN