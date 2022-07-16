Kuru meyve dış satımı 756 milyon dolar getirdi

Türk kuru meyve ve mamulleri sektörünün yılın ilk yarısındaki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 artarak 755 milyon 880 bin dolara ulaştı. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerine göre, Türkiye'nin kuru meyve ve mamulleri ihracatı her geçen gün artıyor. İhracatçı firmalar, bu yılın ocak-haziran döneminde 149 ülke ve serbest bölgeye ürün sattı. Bu dönemde 755 milyon 880 bin dolar gelir elde eden sektörün dış ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 arttı. Sektörün en fazla ihraç ettiği ürün 208 milyon 297 bin dolarla çekirdeksiz kuru üzüm oldu. GAİB Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, "Dünya ekonomisinde yaşanan sorunlara rağmen sektör ihracatımız sağlıklı ve başarılı sürüyor" diye konuştu.

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