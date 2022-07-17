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Haberler Ekonomi Bursa’dan YHT ile Ankara ve İstanbul’a hızlı ulaşım

Bursa’dan YHT ile Ankara ve İstanbul’a hızlı ulaşım

17.7.2022

Bursa’dan YHT ile Ankara ve İstanbul’a hızlı ulaşım

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Projemiz tamamlandığında yüksek hızlı trenlerle Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul arasındaki demir yolu seyahati, kesintisiz, hızlı ve konforlu bir şekilde yaklaşık 2 saat 15 dakika olacak." dedi. Osmaneli-Bursa- Bandırma-Balıkesir Hızlı Tren Hattı T04 Tüneli Işık Görme Töreni, Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki şantiyede gerçekleştirildi.

Güney Marmara'nın önemli demir yolu projesi olan Osmaneli-Yenişehir-Bursa- Balıkesir Hızlı Tren Projesi'nin yapımına hızla devam ettiklerini söyleyen Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi: "24 milyar liralık hızlı tren projemiz 201 kilometre uzunluğunda. 56 kilometrelik Bursa- Yenişehir bölümünde fiziki ilerlememiz yüzde 84'e ulaşırken, altyapı çalışmalarımıza devam ediyoruz. 95 kilometrelik Balıkesir-Bursa bölümüyle birlikte 50 kilometrelik Yenişehir-Osmaneli bölümünde ise proje çalışmalarını tamamladık. Bursa-Yenişehir-Osmaneli bölümünün üstyapı ve elektromekanik işleri ile Yenişehir-Osmaneli kesiminin altyapı işleri hızlı bir şekilde ilerlemekte. Projemiz tamamlandığında yüksek hızlı trenlerle Ankara- Bursa ve Bursa-İstanbul arasındaki demir yolu seyahati, kesintisiz, hızlı ve konforlu bir şekilde yaklaşık 2 saat 15 dakika olacak. Hat üzerinde 7 istasyon ve gar bulunmaktadır."

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, hızlı tren hattının Gürsu, Yenişehir güzergahını takip ederek Osmaneli mevkisinde yapılacak üçlü hat ile Ankara-İstanbul hızlı tren hattına bağlanacağını belirtti

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