Bursa’dan YHT ile Ankara ve İstanbul’a hızlı ulaşım

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Projemiz tamamlandığında yüksek hızlı trenlerle Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul arasındaki demir yolu seyahati, kesintisiz, hızlı ve konforlu bir şekilde yaklaşık 2 saat 15 dakika olacak." dedi. Osmaneli-Bursa- Bandırma-Balıkesir Hızlı Tren Hattı T04 Tüneli Işık Görme Töreni, Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki şantiyede gerçekleştirildi.

Güney Marmara'nın önemli demir yolu projesi olan Osmaneli-Yenişehir-Bursa- Balıkesir Hızlı Tren Projesi'nin yapımına hızla devam ettiklerini söyleyen Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi: "24 milyar liralık hızlı tren projemiz 201 kilometre uzunluğunda. 56 kilometrelik Bursa- Yenişehir bölümünde fiziki ilerlememiz yüzde 84'e ulaşırken, altyapı çalışmalarımıza devam ediyoruz. 95 kilometrelik Balıkesir-Bursa bölümüyle birlikte 50 kilometrelik Yenişehir-Osmaneli bölümünde ise proje çalışmalarını tamamladık. Bursa-Yenişehir-Osmaneli bölümünün üstyapı ve elektromekanik işleri ile Yenişehir-Osmaneli kesiminin altyapı işleri hızlı bir şekilde ilerlemekte. Projemiz tamamlandığında yüksek hızlı trenlerle Ankara- Bursa ve Bursa-İstanbul arasındaki demir yolu seyahati, kesintisiz, hızlı ve konforlu bir şekilde yaklaşık 2 saat 15 dakika olacak. Hat üzerinde 7 istasyon ve gar bulunmaktadır."

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, hızlı tren hattının Gürsu, Yenişehir güzergahını takip ederek Osmaneli mevkisinde yapılacak üçlü hat ile Ankara-İstanbul hızlı tren hattına bağlanacağını belirtti