‘Berberler mesleğe girecek çırak bulmakta zorlanıyor’

İzmir Berberler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Bilgin, pandemi sonrasında berber esnafının yaşadıklarını Yeni Asır'a anlattı. Bilgin, esnafın elektrik, kira ve Bağ-Kur primlerinin artmasından dolayı zor durumda kaldığını ve bu konuda düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. Sektörde çırak yetiştirilemediğini belirten Bilgin, "Özellikle meslek liselerine ciddi önem vermemiz gerekiyor. Sadece berber esnafının değil tüm esnafın sorunlarının başında yetişmiş, kalifiye eleman bulamaması geliyor" dedi.



BİZE ÇOK ŞEY ÖĞRETTİ

● Pandemi koşullarını yavaş yavaş geride bırakmaya başladık. Bu yeni dönemde berberlerin durumunu bize özetler misiniz?

Pandemi berberlerimize bir şeyler öğretti. Kişilerle ikili ilişkileri kuvvetlendirmeyi ve hijyenin elzemliğini. Randevu sistemini de daha çok kavradı üyelerimiz. Pandemi sonrasında öğrendiklerimiz bunlar. Tabii bu dönem sonrasında yaşadıklarımız da var. Bizim en büyük sıkıntılarımızın başında maliyetlerimizin artması geliyor. Aldığımız şampuan, saç kremi ve diğer malzemelerin fiyatlarında ciddi artışlar oldu. Bunun yanında elektrik ve kira fiyatları belimizi büküyor. Ayrıca Bağ-Kur primleri giderleri de arttı. Pandemi sürecinin ardından yaşanılan bu artışlar açıkçası bizim toparlanmamızı engelledi. Maliyetlerimiz şu anda neredeyse 4 kat artmış durumda.



DÜZENLEME GETİRİLMELİ

● Tüm bu olumsuz tablonun giderilmesi için neler yapılması gerekiyor?

Biz sektör olarak; Bağ-Kur primlerine bir düzenlenme getirilmesini istiyoruz. Ayrıca elektrik faturalarında üyelerimiz kolaylık sağlanmasını bekliyor. Berber esnafımızın bu yükün altında kalmaması için bazı adımların atılması gerekiyor.



HAKSIZ REKABET NEDENİ

● İzmir'deki berber sayısı giderek azalıyor mu?

Hayır, İzmir'de berber sayısı azalmıyor. Çünkü kapatanın yanında dükkan açan çok sayıda berberimiz de var. Ama bizim hükümetimizden talebimiz şu: Bir iş yeri açılırken belge sorulması gerekir. Çünkü aile bireylerinin üstüne dükkan açan çok kişi var. Bu da bizim için olumsuz bir çoğalma. Önceden bütün dükkan açanlardan ustalık belgesi istenirdi. Şimdi böyle bir belge istenmiyor. Ustalık belgesi belediye ruhsat talep ettiği zaman ortaya çıkıyor. Onun da kendine göre geçiş yollarını bulmuşlar. Bunlar haksız rekabeti ortaya çıkaran sonuçlar.

LİSEDEN SONRA MESLEĞI ÖĞRETMEK GÜÇLEŞİYOR

● Diğer meslek gruplarında olduğu gibi çırak problemi sizde de var mı?

Hala var. 4+4+4 eğitim sistemi bu konuları konuşmamıza neden oluyor. Bu sistemde çırak bulmak bir hayli zor. Birinin çıraklık eğitimine gitmesi için lise diploması olması gerekiyor. Bu da bir sorun. Bir yaştan sonra meslek öğretmek bir hayli zorlaşıyor. Berberliğe de genç yaşlarda başlaması gerekiyor ki o kişi mesleği sevsin ve özümsesin. Özellikle meslek liselerine ciddi önem vermemiz gerekiyor. Sadece berber esnafının değil tüm esnafın sorunlarının başında yetişmiş, kalifiye eleman bulamamak geliyor.