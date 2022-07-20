  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi İkinci 500 büyüğün şampiyonu Ege Seramik

İkinci 500 büyüğün şampiyonu Ege Seramik

20.7.2022

İkinci 500 büyüğün şampiyonu Ege Seramik
İSTANBUL Sanayi Odası (İSO), KOBİ'lerin karnesi niteliğindeki İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu raporunu açıkladı. 2021 yılında İSO İkinci 500'ün üretimden net satışları yüzde 77,5 oranında artarak 191,1 milyar TL'den 339,2 milyar TL'ye yükseldi. Ege Seramik 980,1 milyon TL ile ilk sırayı aldı. İSO İkinci 500'ün üretimden satışlarında bundan daha yüksek oranlı artışın serinin başladığı 1997 yılından bu yana sadece 1998 yılında gerçekleştiği görüldü. Yıl sonu TÜFE enflasyonundan arındırılarak yapılan incelemede 2021 yılında yüzde 30,4 ile oldukça güçlü bir reel artış yaşandığı görüldü. İkinci 500 büyüğün şampiyonu Ege Seramik firmasını çok küçük bir farkla 979,8 milyon TL ile Kozlu Gıda takip ederken Kangal Termik Santral 979,7 milyon TL ile üçüncü oldu. Listeye 137 yeni sanayi kuruluşunun girdiği görüldü.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA