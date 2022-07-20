İSTANBUL Sanayi Odası (İSO), KOBİ'lerin karnesi niteliğindeki İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu raporunu açıkladı. 2021 yılında İSO İkinci 500'ün üretimden net satışları yüzde 77,5 oranında artarak 191,1 milyar TL'den 339,2 milyar TL'ye yükseldi. Ege Seramik 980,1 milyon TL ile ilk sırayı aldı. İSO İkinci 500'ün üretimden satışlarında bundan daha yüksek oranlı artışın serinin başladığı 1997 yılından bu yana sadece 1998 yılında gerçekleştiği görüldü. Yıl sonu TÜFE enflasyonundan arındırılarak yapılan incelemede 2021 yılında yüzde 30,4 ile oldukça güçlü bir reel artış yaşandığı görüldü. İkinci 500 büyüğün şampiyonu Ege Seramik firmasını çok küçük bir farkla 979,8 milyon TL ile Kozlu Gıda takip ederken Kangal Termik Santral 979,7 milyon TL ile üçüncü oldu. Listeye 137 yeni sanayi kuruluşunun girdiği görüldü.

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