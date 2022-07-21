Emlak Katılım’dan ‘Proje Tercihli Özel Fon Hesabı’

EMLAK Katılım, bir ilke daha imza atarak, geliştirdiği Proje Tercihli Özel Fon Havuzu Katılma Hesabı sayesinde tasarruf sahibi müşterilerini finanse edebilecekleri sektörlerle buluşturuyor. Sektöre yeni kazandırılan yeni hesaba Türk Lirası cinsinden yatırılan fonlar, belirli bir projenin finanse edilmesinde kullanılabiliyor. En fazla üç aylık vade ile kullandırılacak olan bankanın bu yeni ürünü, vade uyumlu olmasının yanı sıra kur koruma desteği de sağlıyor. Emlak Katılım, müşterilerine istedikleri sektörü tercih etme imkânını da sunuyor. Sektörler; toptan ve perakende ticaret, imalat, inşaat, ulaştırma ve depolama, enerji, madencilik, kamu yönetimi ve savunma sanayi, sağlık sektörü, tarım ve ormancılık sektörü, eğitim olarak belirlendi.

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