Tan Urla’dan doğayla uyumlu modern köy yaşamı

TANYER Yapı'nın Urla Bademler'de gerçekleştirdiği Tan Urla projesi, Ege'nin özlenen doğal köy yaşamını modern mimari ve sosyal alanlarla buluşturuyor. Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, bölgenin doğal yapısını koruyarak, topografyaya uygun şekilde konumlanan konutların hem çevreci hem de mimari özellikleriyle farklı bir konsept ortaya koyduğunu söyledi. Projenin ilk anlarından itibaren Mimar Nevzat Sayın ile bölgede detaylı araştırma yaptıklarını dile getiren Tanyer, insanların kendini ait hissedebileceği, bölgeyle bütünleşen özel bir projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti.



BÖLGEYE DEĞER KATACAK

Projenin hem yurtiçi hem de yurtdışından ilgi gördüğüne dikkat çeken Münir Tanyer şu bilgileri verdi: "Doğayla iç içe yaşam konseptiyle hareket ediyoruz. Mimar Nevzat Sayın'ın projenin başında belirlediği prensiplerden taviz vermiyoruz. Binaların iç tasarımında da aynı özeni gösteriyoruz. Tan Urla, yarımadaya açılan bir kapı üzerinde ve bölge gelişime açık. Seferihisar, Sığacık, Azmak Koyu, Çeşme ve Kuşadası aksına da yakınız. Proje 20 bin metrekarelik ticari alana sahip. Tan Urla, bölgeye değer katacak ve çekim merkezi olaca. 36 ay inşaat süresi olacak, fakat projeyi daha erken bitirip, 300'e yakın anahtar teslim edeceğiz."



Projede sosyal alanların da öne çıkacağını vurgulayan Tanyer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tan Urla'da şef restoranları, yöresel restoranlar hem siteye hem de bölge geneline hitap edecek. Sosyal etkinlikler için köy meydanı kuracağız. Sağlık merkezi, eczane, terzi, ayakkabı tamircisi, kreş ve petshop gibi dükkanlar da olacak. Yeşil alan ve hobi bahçelerine de önem verdik. Elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonları da bulunacak. Güneş enerjisini de en etkin şekilde kullanmak için gerekli altyapıları kuracağız. Proje içinde iklime uygun incir, armut ve zeytin gibi farklı meyve ağaçları da dikeceğiz."