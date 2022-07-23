Zamlı kiralar ev sahiplerinin başına bela

Konut kiralarındaki fahiş fiyat artışları ev sahiplerinin başına bela oldu. Değerinin üzerinde fiyatla kiralanan konut ve dükkanların kiracıları kirayı ödemeyince, bu kez ev sahipleri noterden ihtarname çekmeye başladı. Son aylarda kiralanan konutlarda ve kontrat yenileme döneminde ev sahipleriyle kiracılar zam yüzünden karşı karşıya gelmişti. Birçok ev sahibi enflasyonun on iki aylık ortalamasına göre belirlenen oranların çok üzerinde artış yapmıştı. Gelinen noktada konut piyasasında kira krizi derinleşti. Özellikle yabancıya kiralanan konutlarda kira tahsilatları yapılamaz hale geldi. Sektör temsilcilerinden Metin Emlak Başkanı Metin Uysal, "Kirayı alamayan ev sahipleri, çareyi hemen ihtarnameyle yargıya başvurmakta buldu. Aynı yıl içinde iki kez ihtarname halinde ev sahibine tahliye hakkı doğuyor" dedi.



YAZIN TALEP DAHA ARTTI

Uysal, "Emlak piyasasında artış sürüyor. Gayrimenkul inşaatında istenen seviyelere ulaşmasa da talep hiç eksilmiyor. Yazın gelmesiyle evlenecek çiftler arttı, kiralık dairelerin bulunması bu sebepten dolayı zorlaştı. Bu durum fiyatların artmasına yol açıyor. Kiralık daire fiyatlarının artması, kiraların ödenmeme riskini de doğuruyor. Geçen yıla göre 3-4 kat artan kira bedelleri nedeniyle daireye istenen yüksek kiralar başlangıçta ödenebilse de sonrasında tahsilatta sıkıntılar yaşanabiliyor" diye konuştu.



ANLAŞMAZLIK YAŞANIYOR

Kira artışlarının yüzde 25 oranında sabitlendiğini hatırlatan Metin Uysal, kiracılar ile mal sahipleri arasında depozito kaynaklı sorunlar yaşandığını belirterek, "Bu durum piyasada dengesizliğe yol açtı. Daha fazla artış yapmak isteyen mal sahipleri de var. Bu artışı kabul etme niyetinde olan kiracılar da... Bu belirsizlik kiracılarla ilgili farklı tahlil davalarını beraberinde getirdi. Son dönemde evden çıkan kiracılar ile mal sahipleri arasında depozitodan kaynaklı anlaşmazlıklar çıkıyor" ifadelerini kullandı.

FATİH ŞENDİL