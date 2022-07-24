‘22 yıldır teknolojiye ve insan kaynağına yatırım yapıyoruz’

2000 yılından bu yana binlerce insana ışık olan Kaşkaloğlu Göz Hastanesi, sektördeki 22'nci yaşını kutluyor. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi'nin kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, bugüne kadar Türkiye ve yurtdışından gelen binlerce kişiye uyguladıkları tedavilerin başarısında tecrübenin verdiği kıymetli bakış açısı ve sahip çıktıkları etik değerlerin büyük rolü olduğunu söyledi. Elde ettikleri başarıda hekim deneyiminin yanı sıra teknolojiyi etkin şekilde kullanmalarının da önemli paya sahip olduğunu vurgulayan Kaşkaloğlu, sektörde aranan bir marka olmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

ÜSTÜN STANDARTLARDA

Kalitenin sürdürülebilir olması için sürekli olarak yatırımlara devam ettikleri bilgisini veren Prof. Dr. Kaşkaloğlu, şunları söyledi: "2000 yılında hastaneyi eşim Op. Dr. Selma Kaşkaloğlu ile birlikte açtığımız zaman bölgenin ilk ve tek göz hastanesiydik. O günkü hizmet kalitesi anlayışımızı geliştirerek hastalarımız için her zaman üstün standartlarda tedavi sunmayı hedefledik. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi olarak sektörde 22 yılı geride bıraktık. Kaliteli olmak kadar onu korumak ve sürdürmek de çok önemlidir. Bu nedenle en iyi olma hedefiyle yola çıktık. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum."

BAŞARI ORANINI YÜKSELTİYOR

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi olarak kuruldukları 2000 yılından bu yana teknoloji ve insan kaynağına sürekli yatırım yaptıklarını kaydeden Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, uzmanlaşmanın ve hekim kalitesinin hasta konforunu ve tedavi başarısını artırdığını vurguladı. Prof. Dr. Kaşkaloğlu, "Gelişen teknik cihazlar kadar onu kullanan doktorların deneyimi de belirleyicidir. Bu konuda hastanemiz bünyesindeki hekimlerimiz gerekli tüm eğitimleri sürekli alıyorlar; ayrıca uluslararası kongrelerde sunumlar yapıyor ve meslektaşlarına eğitim veriyorlar" ifadelerini kullandı.

YURT DISINDAN DA ÇOK SAYIDA HASTA GELIYOR

TÜRKİYE'NİN hem hekim kalitesi hem de teknoloji ve maliyet avantajı nedeniyle sağlık turizmi konusunda tercih edildiğini ifade eden Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, "Yurt dışından da önemli bir hasta potansiyeline sahibiz. Son iki yıldır pandemi nedeniyle sağlık turizminde bir azalma söz konusuydu. Bu yılın başından itibaren yabancı hasta sayısında yeniden artış gözlemliyoruz. En çok Avrupa ülkelerinden hastalar hastanemizi tercih ediyor. Burada tedavi olanlar ülkelerine döndüklerinde kendi çevrelerine de bizi tavsiye ediyor. Kurulduğumuz günden bu yana binlerce yabancı hastayı sağlık turizmi kapsamında tedavi ettik" diye konuştu. TOLGA TEKİN