Ayakkabıda İzmir’in ihracat potansiyeli 250 milyon dolar

İzmir Ayakkabıcılar Esnaf Odası Başkanı Yalçın Ata, Hafta Başı sohbetlerinde ayakkabıcı esnafının durumunu ve sektörün sahip olduğu potansiyeli anlattı. Ata, "İzmir'den 160 milyon dolar ihracat gerçekleştiren sektörün, bunu 250 milyon dolara çıkarmaması için hiçbir sebep yok. Ben bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum" dedi.



DESTEK BEKLİYORUZ



● Ayakkabıcı esnafının durumunu özetler misiniz? Yaşadığı zorluklar nelerdir?

Ayakkabıcı esnafımız pandemi sonrasında iyi bir başlangıç yapmıştı. Sezon iyi giderken, ekonomik koşullardan kaynaklanan fiyat artışlarıyla sektörümüzde durgunluk yaşandı. Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın ardından artan doğalgaz ve akaryakıt fiyatları ise maliyetlerin çok yükselmesine yol açtı. Tüm bu olumsuzluklara rağmen esnafımız çalışmaya ve üretmeye devam ediyor.



● Esnafın sorunlarının giderilmesi için alınması gereken önlemler nelerdir?

Tüm dünyada ve ülkemizde ekonomik olarak sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. Bu sıkıntıları atlatmak için yapılması gereken en önemli eylemin başında üreticiyi desteklemek geliyor. Esnafımızın üretimi devam ettirebilmesi için öncelikle sigorta primlerinde indirime gidilmesini istiyoruz. Stopaj ve diğer vergilerde de indirimin gerekli olduğunu düşünüyoruz.



ANKARA'DA TEMSİL AVANTAJI



● Esnaf Odası olarak gerçekleştirdiğiniz projeler var mı?

Esnaf odaları olarak seçimlerimizi geçtiğimiz Mart ayında tamamladık. Esnafımızın yararına işler yapabilmek için kollarımızı sıvadık. Bornova Halk Eğitim Merkezi'yle birlikte İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği öncülüğünde başlattığımız Avrupa Birliği projemiz sayesinde 60 kişiyi istihdam etmeyi planlıyoruz. Bu eğitimde monta, saya dikimi, model tasarımı eğitimleri verilecek. Böylece istihdama bir katkımız olacak. Türkiye Ayakkabıcılar Federasyonu seçimlerinde Genel Başkan Vekili seçildim. Böylece İzmir'imizi en üst kurullarda temsil etme yetkisini kazandık. Ankara'da ayakkabı sektörünün sorunlarını da çözmeye çabalayacağız.



KAYIT DIŞINI ÇÖZMELİYİZ



● İzmir'in ayakkabı sektöründeki potansiyelini ve buna ulaşmak için yapılması gerekenleri anlatabilir misiniz?

İzmir şu anda ayakkabı sektörünün Türkiye'deki merkezi konumunda. Üretim açısından ayakkabı sektöründe Türkiye'de yaklaşık yüzde 30'luk bir paya sahip. Yaklaşık 160 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Bunun 250 milyon dolara çıkmaması için hiçbir sebep yok. Ben bunun yaşanacağını düşünüyorum. Ayrıca Türkiye, pandemi sonrasında Çin'e alternatif oldu. Artan navlun fiyatları nedeniyle Türkiye, ayakkabı sektöründe cazip hale gelmeye başladı. Bunun da ihracatımıza yukarı doğru bir ivme kazandıracağı kanaatindeyim.



● Daha önce Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nin durumunun kötü olduğundan bahsetmiştiniz. Şimdiki durumu nedir? Bu bölgenin düzelmesi için neler yapılmalı?

Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde şu anda yaşanılan en büyük sorun kayıt dışı işletmeler. Bu haksız bir rekabete sebep oluyor. Bunun bir an önce önüne geçilmesi gerekir. Böylece bölgemiz giderek canlanacak ve ihracatımıza katkı sağlayacak.

MERT ALPDÜNDAR / HAFTA BAŞI SOHBETLERİ