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Haberler Ekonomi TOKİ ucuz konut başvuruları nasıl yapılır? 2022 TOKİ başvuru şartları...

TOKİ ucuz konut başvuruları nasıl yapılır? 2022 TOKİ başvuru şartları...

TOKİ İzmir'in de içinde olduğu 24 ilde uygun fiyata konut satışında bulunacağını duyurdu. 163 bin liradan başlayan fiyatlar ile 3.151 daire uygun fiyatla satışa çıkıyor. 2022 TOKİ başvuru şartları neler? araştırması vatandaşlar tarafından devam ediyor. Peki TOKİ ucuz konut başvuru tarihleri ne zaman sona eriyor? TOKİ başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

25.07.2022, 16:33 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022, 16:34

TOKİ 24 ilde 3 bin 151 konutu satışa çıkardığını duyurdu. Peki 2022 TOKİ başvuru şartları neler? TOKİ başvurusu nereden, nasıl yapılır? TOKİ ucuz konut başvuru tarihleri ne zaman sona eriyor? İşte TOKİ ucuz konut başvurusuna dair tüm merak edilenler...

TOKİ ucuz konut başvuruları nasıl yapılır? 2022 TOKİ başvuru şartları...

2022 TOKİ UCUZ KONUT ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK? ÖDEMELER NE KADAR?

2+1 ile 3+1 dairelerin olduğu konutların fiyatları 163 bin liradan, taksitleri ise 1.442 TL'den başlıyor. Kuralı satışlara başvuru yapacak vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecekler. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla yapılacak.

TOKİ ucuz konut başvuruları nasıl yapılır? 2022 TOKİ başvuru şartları...

2022 TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

*18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

*Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)

*Bir hane halkı adına yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.

TOKİ ucuz konut başvuruları nasıl yapılır? 2022 TOKİ başvuru şartları...

2022 TOKİ İL İL KONUT FİYATLARI

TOKİ, İzmir Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerinde 720 konutu kura ile satışa sunuyor. Konutların fiyatı 410 bin liradan, taksitleri ise 2.700 TL'den başlıyor.

Kırıkkale Merkez'de satışa sunulacak 456 konut için başlangıç satış fiyatı 314 bin TL olacak. Taksit tutarı ise 1.540 TL'den başlıyor.

TOKİ ucuz konut başvuruları nasıl yapılır? 2022 TOKİ başvuru şartları...

Kocaeli İzmit Sekbanlı ile Sepetçi projelerinde toplam 238 konut satılacak. Konutların başlangıç fiyatı 415 bin TL, taksit başlangıç tutarı ise 2.596 TL olarak belirlendi.

Sivas Merkez Yenimahalle ve Zara projesinde ise 247 konut satışa sunuluyor. Konutların fiyatı 408 bin TL'den, taksitler ise 1.533 TL'den başlayacak.

Uşak Merkez projesinde satışa sunulan 327 konutun başlangıç fiyatı 369 bin TL olarak belirlendi. Taksit tutarı ise 1.541 TL'den başlıyor.

TOKİ ucuz konut başvuruları nasıl yapılır? 2022 TOKİ başvuru şartları...

Şanlıurfa'da satışa sunulan 125 konutun fiyatı 412 bin TL'den, taksitleri 2.062 TL'den başlıyor.

Iğdır Merkez Karaağaç projesinde satılacak 169 konutun başlangıç fiyatı 462 bin TL. Taksitlerin ise 1.928 TL'den başlayacağı açıklandı.

TOKİ ucuz konut başvuruları nasıl yapılır? 2022 TOKİ başvuru şartları...

Kilis Merkez Deveciler projesindeki 196 konutun fiyatı 355 bin TL olacak. Taksitler 1.482 TL'den başlayacak.

Kütahya merkez ve Dumlupınar projelerinde 198 konut satışa sunuluyor. Taksitlerin 1.906 TL'den başladığı projedeki konutların fiyatı 508 bin TL'den başlayacak.

Siirt genelinde ise 160 konut kuralı satışa sunuluyor. Fiyatlar 396 bin TL'den, taksitler 1.649 TL'den başlıyor.

TOKİ ucuz konut başvuruları nasıl yapılır? 2022 TOKİ başvuru şartları...

Çorum'daki 139 konuta ise vatandaşlar 453 bin liradan başlayan fiyatlar ve 1.888 TL'den başlayan taksitlerle sahip olabilecek.

Bursa'da 2+1 ve 3+1 nitelikli 90 konut 424 bin liradan başlayan fiyatlar, 1.770 TL'den başlayan taksitlerle satılacak.

Elazığ'daki 11 konutun fiyatı 441 bin TL'den, taksitler 1.656 TL'den başlıyor.

Hatay Belen'de satışa sunulan 22 konutun fiyatı 410 bin TL'den başlıyor. Taksit başlangıç tutarı ise 2.052 TL.

TOKİ ucuz konut başvuruları nasıl yapılır? 2022 TOKİ başvuru şartları...

Karaman Merkez projesinde satılacak 19 konutun başlangıç fiyatı 439 bin TL'den, taksitleri ise 2.200 TL'den başlıyor.

Yozgat Çandır projesindeki 14 konutun fiyatı 163 bin TL'den başlarken, vatandaşlar 2.239 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olacak.

Konya Akören projesinde 3 konut, Aksaray Ağaçören projesi, Bolu Seben projesi, Çankırı Şabanözü projesi, Erzincan Tercan projesi, Tekirdağ Çorlu projesi ve Van Tuşba projesinde birer konut kurayla satılıyor. Konya'da taksitler 1.442 TL'den, konutların fiyatı 384 bin TL'den başlayacak. Aksaray'da fiyat 384 bin TL, taksit ise 1.433 TL olarak belirlendi.

TOKİ ucuz konut başvuruları nasıl yapılır? 2022 TOKİ başvuru şartları...

Bolu'da fiyat 415 bin TL, taksit ise 1.559 TL olacak. Çankırı'da fiyat 390 bin, taksit tutarı ise 1.463 TL olarak belirlenirken, Erzincan'da satış fiyatı 400 bin lira, taksiti ise 1.503 TL olacak. TOKİ, Tekirdağ Çorlu'da konut fiyatını 506 bin lira, taksiti 1.899 TL olarak belirlendi.

Gaziantep Nurdağı projesinde satışa sunulan 11 konutun fiyatı 444 bin TL'den, taksitleri ise 2.221 TL'den başlıyor.

Van'da ise konutun fiyatı 440 bin TL, taksiti ise 1.652 TL olacak.

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