TOKİ ucuz konut başvuruları nasıl yapılır? 2022 TOKİ başvuru şartları...

2022 TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

*18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

*Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)

*Bir hane halkı adına yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.