Rolls-Royce’un yeni CEO’su Erginbilgiç

İNGİLİZ mühendislik devi Rolls Royce'ta idareyi bir Türk devralıyor. BP'de uzun yıllar üst düzey görevlerde bulunan Tufan Erginbilgiç, bir başka İngiliz devi Rolls-Royce'un CEO'su oldu. Yeni görevine 1 Ocak 2023'te başlayacağı öğrenilen Erginbilgiç şirketin eski CEO'su Warren East'in yerini alacak.

Global Infrastructure Partners'ın (GIP) ortağı olan Erginbilgiç, ağır sanayi ve imalat şirketlerinde de bağımsız yönetim kurulu üyeliği yaptı. Rolls-Royce Yönetim Kurulu Başkanı Anita Frew, atamayı duyurmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Erginbilgiç ise karara ilişkin "Bu ikonik küresel mühendislik markasının bir sonraki başarılı bölümünde dünyanın dört bir yanındaki müşteriler, ortaklar ve Rolls-Royce ekibiyle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.