2023 turizm sezonu daha verimli olacak

ANTALYA'DA 7 otelde 2 bin odayla hizmet veren Sherwood Resorts & Hotels, 30. yıl kutlama etkinliklerine devam ediyor. Sherwood Resorts & Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Ceylan, son 2 yıldır konaklama ihracatı kategorisinde ilk 3'e girdiklerini ve Almanya ve İngiltere pazarında ciddi talep artışı yaşadıklarını söyledi.

Ceylan, "Biz normal sezonda 1 yıl içerisinde 100 binin üzerinde misafir ağırlıyoruz. 2022 yılında 165 bin misafirle, 1 milyonun üzerinde geceleme yapacağımızı öngörüyoruz. Bu yıl özellikle İngiltere'den Antalya'ya talep artışı var. Antalya turizmde yüzümüzü güldürdü. Sürekli büyüyerek ve daha kaliteli hizmet anlayışını geliştirerek 30. yılımızı kutlamaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi. ■ TOLGA TEKİN