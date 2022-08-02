Gıda israfına karşı mali yaptırım gerek

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, "Nasıl ki iklim krizinin etkilerini yavaşlatmak için karbon ayak izi salınımı hesaplanıyor, bunu aşan şirketler ve ülkeler bir bedel ödüyorsa, israfı önlemek için de benzer adımlar atılabilir. İsraf edilen gıda miktarına göre uygulanacak mali yaptırımlardan elde edilecek gelir, dünya üzerinde açlığın bitirilmesi için kullanılabilir." dedi.

"Tarımsal Emtia Borsaları Piyasalarının Önemi Çalıştayı", TOBB ile İTB ev sahipliğinde; İslam Ticaret Sanayi ve Tarım Odası ile İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi iş birliğinde İzmir'de bir otelde düzenlendi. İslam Ülkeleri Ticaret Sanayi ve Tarım Odası Genel Sekreteri Yousef Hasan Khalawi ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ISEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürü Fatih Ünlü de etkinlikte birer konuşma yaptı.