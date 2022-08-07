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İncir üreticileri hasat ve fiyattan memnun

Tire’de mevsimin ilk yaş inciri tezgahlarda... Üreticiler incirin kilosunun 40-50 liradan satıldığını belirterek ‘fiyatlar memnun etti’ dedi.

7.8.2022

İncir üreticileri hasat ve fiyattan memnun

Mevsimin ilk yaş inciri tezgahlarda boy göstermeye başladı. İncir üreticisi yaş incirin kilosunun 40-50 lira arasından satıldığını belirterek 'fiyatlardan memnunuz' dedi. Tire'de mevsimin ilk yaş inciri tezgahlarda yerini alırken, üreticiler piyasada oluşan fiyatlardan oldukça memnun kaldıklarını belirttiler. Üreticiler, özellikle 'Sarı Lop' diye bilinen incirin kilosunun ortalama 40-50 lira arasından satıldığını belirterek 'genelde fiyatlardan memnunuz' dedi.

EN GÜZELİ SARI LOP
Hava koşullarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ifade eden üreticiler, "İncirde, kanlı basur ve kırmızı örümcek hastalığı yok denecek kadar az. Rekolte açısından da beklentimiz büyük. Şimdilik, risk faktörleri arasında sadece yağmur etkeni bulunuyor. Hasattan sonra kurutma döneminde de incirler yağmur görmezse tüm üreticinin yüzü gülebilir" dedi. 'Ballı incir' diye bilinen 'Sarı lop' türü yaş incir ise Tire'nin ana caddelerinde kurulan tezgahlarda boy gösteriyor. Özellikle, ova bölgesindeki düzlüklerde yetiştirilen 'sarı lop' bu yıl beklenenden yaklaşık 2 -3 hafta önce tüketiciyle buluştu. İncir üreticisi, önümüzdeki günlerde ürünün bollaşmasıyla birlikte fiyat etiketlerinde de önemli oranda ucuzlama yaşanacağının altını çizdi. ■ NADİR UYSAL

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