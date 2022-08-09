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Haberler Ekonomi Halkbank’tan girişimci kadınlara 15.1 milyar

Halkbank’tan girişimci kadınlara 15.1 milyar

9.8.2022

Halkbank’tan girişimci kadınlara 15.1 milyar

HALKBANK Genel Müdürü Osman Arslan, Halkbank'ın kadın girişimcilere özel finansal desteğinin 15 milyar lirayı aştığı bilgisini vererek, "Kadınları iş yaşamına katılım konusunda teşvik etmek, onları birer girişimci olarak hayallerine koşarken desteklemek amacıyla çıktığımız bu yolda, kısa sürede büyük mesafe kat ettik. Türkiye genelinde tam 132 bine yakın kadın girişimciye desteğimizi ulaştırdık" dedi.

Türkiye'deki tüm girişimci ve girişimci adaylarını, kadınları, kadın kooperatiflerini yerel iş insanlarını ve gençleri bir araya getirmeyi hedefleyen etkinlik Halkbank'ın dijital platformu üzerinden canlı olarak da yayınlandı. Toplam desteğin 15.1 milyarı bulduğu açıklandı.

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