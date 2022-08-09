‘Örtü altı’ kornişonda yüksek verim sevinci

TURŞU ihracatında önemli yeri olan kornişonun üretim merkezi İzmir'de, dönüm başına alınan rekolteyi artırmak amacıyla denenen örtü altı üretimde ilk sonuçlar yüz güldürdü. Türkiye'de geçen yıl üretilen yaklaşık 194 bin ton kornişonun 37 bin tonla yüzde 19'u İzmir'de üretildi. İzmir bu üretimle Afyonkarahisar'ın ardından ikinci sırada yer aldı. İzmir Menderes'te 500 dönümlük seraya kornişon fideleri dikildi. Mart sonunda dikilen fidelerin hasadı sürüyor. Küçük boylu kornişonlar üst kalite kabul ediliyor.

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