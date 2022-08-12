“İzmir’e bu fabrikalar nereden geldi!”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, muhalefetin yatırımlarla ilgili iktidara yönelik eleştirilerine İzmir üzerinden yanıt verdi. Varank, İzmir Menderes'te faaliyete geçen İTOB OSB'ye kurulan fabrikaları örnek göstererek, bölgenin 2002'deki ve şimdiki halinin uydu görüntülerini paylaştı.

Varank, "Birilerinin ısrarla iddia ettiği gibi AK Parti döneminde hiç fabrika açılmadıysa, 2002'de boş arazi olan İzmir İTOB OSB'ye 16 bin 500 vatandaşımızın istihdam edildiği, 1 milyar dolar ihracat yapan bu fabrikalar nereden geldi?" dedi.

2 MİLYAR DOLARLIK TİCARET

İTOB Başkanı Onur Ramazan Acar, Bakan Varank'ın paylaşımının kendilerini gururlandırdığını ifade etti. Bölge hakkında Yeni Asır'a bilgi veren Acar, 2002 yılında kurulan OSB'nin bugün yüzde 97-98 doluluk oranına ulaştığını kaydetti.

Acar, "Toplam katılımcı sayımız 353. Faaliyetteki fabrika sayısı ise, 323. 17 adet inşaat halinde proje var. Ayrıca proje aşamasındaki yatırım sayımız da 8. 16 bin 500 istihdamın yanında 1 milyar dolarlık ihracat hacmimiz var. Toplam ticaret hacmimiz ise, ihracat miktarının iki katı seviyesinde" diye konuştu.

İZMİR İTOB OSB 2002

İZMİR İTOB OSB 2022

4.5 YILDA İNANILMAZ ATILIM

4.5 yıl önce batma noktasında bir OSB devraldıklarını ve yüzlerce mahkeme dosyasının önlerine yığıldığını vurgulayan Acar, "OSB'yi bu noktalara nasıl getirdiğimizi en iyi Sayın Bakanımız biliyor. Onun sözlerinin bir takdir olduğunu düşünüyoruz. Bölgemizin geldiği seviyeyi tüm Türkiye'ye ilan etmiş oldular. Bakanımız İzmir'le birlikte Ankara, Adana ve Konya'daki OSB'lerin de uydu görüntülerini yayınladı. Ancak biz o OSB'lerden çok daha sonra kurulmuş bir bölgeyiz" dedi. Bölgeyi 4.5 yıl önce devraldıklarında 15 milyon lira borç olduğunu ifade eden Acar, "OSB'nin 57 arsası bankalara ve alacaklılara ipotekliydi. Şu an kasasında 35 milyon lirası var" diye konuştu.

OKULU, TEKNOPARKI VAR

Halen Milli Eğitim Bakalığı'yla birlikte bölgede eğitim merkezi ve kreş yatırımlarının sürdüğünü belirten Acar, "Camisi, itfaiyesi, arıtması, su tesisi, ticret merkezi, güneş enerji santrali (GES) yatırımı ve okulun hepsinin birden yer aldığı Türkiye'deki 7 OSB'den biriyiz. Organize bölgemiz içinde firmalarımızın Ar-Ge yatırımlarını yapabildiği teknoparkımız mevcut. Kurulumu süren GES santralının kapasitesi de 4 megawatt olacak. Turkcell, Migros gibi dev kuruluşların da bölgemizde tesissi var" dedi. ERHAN GÜLENÇ