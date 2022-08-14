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Haberler Ekonomi Kapya biberde 61 bin ton rekolte bekleniyor

Kapya biberde 61 bin ton rekolte bekleniyor

14.8.2022

Kapya biberde 61 bin ton rekolte bekleniyor
AMİK Ovası'nda hasadına başlanan kapya biberde bu yıl 61 bin ton rekolte hedefleniyor. Kendine özgü aromasıyla özellikle salça, baharat ve kurutmalık olarak kullanılan kapya biber, Antakya, Arsuz, Altınözü ve Reyhanlı ilçelerinde 27 bin dekar arazide üretiliyor. Kentte geçen yıla kıyasla üretim alanı genişleyen kapya biber, yüksek rekolte beklentisiyle üreticisini sevindiriyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, Amik Ovası'nın çok verimli topraklara sahip olduğunu, ovada yılın 12 ayı üretim yapılabildiğini belirtti
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