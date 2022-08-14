PınarOnline hem karada hem de denizde

PINARONLINE, yaz boyunca 500'den fazla ürününü Bodrum, Çeşme ve Göcek'teki tüketicilerine ulaştırıyor. Ürünlerini Bodrum ve Çeşme'de karadan ulaştıran PınarOnline, mavi turların vazgeçilmez durağı Göcek'te ise karadan evlere dağıtım yaparken marinadan gel-al noktasıyla da hizmet ağını genişletiyor.

PınarOnline Dijital Dönüşüm ve E-ticaret Direktörü Bilge Kalpaklıoğlu Eyilik, "Tüketicilerle direkt olarak buluşma hedefiyle faaliyetlerimiz sürüyor. Elektrikli araçlarımızın da sayısını arttırarak sürdürülebilirlik vizyonumuzu hizmet anlayışımıza yansıtacağız" dedi. PınarOnline, Pınar'ın et, süt, su ve içecek ürün gruplarının yanı sıra Pınar Kasap ve Pınar Box ile Pınar Select kategorisinde tamamlayıcı markaların da bulunduğu 500'den fazla ürünü tüketicilerine ulaştırıyor.