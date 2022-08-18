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Haberler Ekonomi Fatih Dönmez: Sabit saat uygulaması katkı veriyor

Fatih Dönmez: Sabit saat uygulaması katkı veriyor

18.8.2022

Fatih Dönmez: Sabit saat uygulaması katkı veriyor

ENERJİ Bakanı Fatih Dönmez, milletvekillerinin sabit saat uygulamasına yönelik soru önergesini cevaplarken, İTÜ tarafından yürütülen bilimsel çalışmalarda sabit saat uygulamasının hem elektrik tüketimine olan etkisi hem de psikolojik ve sosyolojik etkilerinin analiz edildiğini hatırlattı.

Dönmez, "Bu kapsamda; Ülkemizin batısındaki nüfus, kentleşme, sanayileşme ve enerji yoğunluğu dikkate alındığında, uygulanmakta olan saat diliminin GMT+3'de sürekli bulunmasının ülkemiz nüfusunun büyük bölümünün gün ışığından daha uzun süre faydalanmasına ve enerji verimliliğine kayda değer katkı sağladığı ortaya konmuştur" dedi.

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