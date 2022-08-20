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Haberler Ekonomi Cebinde 5 TL olanlar parasını kontrol etsin çünkü bu 5 TL'nin değeri aslında 50 bin TL!

Cebinde 5 TL olanlar parasını kontrol etsin çünkü bu 5 TL'nin değeri aslında 50 bin TL!

Bazı paralardaki basım hataları sık sık gündeme geliyor. Koleksiyoncuların ilgisini çeken yanlış basım paralar, pek çok platformda satışa çıkarılabiliyor. Bazı yanlış basılan 5 TL'ler 50 bin TL'den satışa çıkarılabiliyor. Cebinizi kontrol edin, bu 5 TL'den sizde de olabilir!

20.08.2022, 15:07 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022, 15:07

Son günlerde basında önemli bir yere sahip olan hatalı basılan paralara bir yenisi daha eklendi. 50 ve 200 TL'lik banknotların ardından 5 TL'lerde de basım hatası olduğu ortaya çıktı. Koleksiyoncuların ilgisini çekeceğini düşünen vatandaşlar, hatalı basılan 5 liraları 50 bin TL'ye satışa koydu.

5 TL'LİK BANKNOT 50 BİN TL'YE SATIŞTA

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde yaşayan Sezgin Yılmaz, yaptığı alışveriş sonrasında aldığı 5 TL'nin hatalı basıldığını fark etti. 5 TL'nin sağ üst köşesindeki 5 rakamının yarısının olmadığını gören Yılmaz, banknotu Merkez Bankası'na götürerek hatalı basım olduğunu öğrendi. Koleksiyonerlerin ilgisini çekeceğini düşünen Yılmaz, 5 TL'lik banknotu 50 bin TL'ye satışa çıkardı.

Cebinde 5 TL olanlar parasını kontrol etsin çünkü bu 5 TL’nin değeri aslında 50 bin TL!

5 TL'LİK BANKNOTA BİLGİSAYAR

Düzce'de yaşayan ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Yasenur Durmaz ise hatalı basım olduğunu düşündüğü 5 TL'sini sosyal medya hesabından 1000 TL'ye satışa çıkardı. Uzaktan eğitim için yeni bir bilgisayar almak istediğini belirten Durmaz, "Ortaokul ikinci sınıf öğrencisiyim. Online derslerimize başladık. Ancak masaüstü bilgisayarım çok yavaş. Dizüstü bilgisayarımın ekranı arızalandı. Bu ikisini değiştirmek istiyorum. Annem ekmek almak için 5 TL verdi. 5 TL'ye baktığımda yanlış basıldığını fark ettim. Daha öncede bunu haberlerde görmüştüm. Ben de 5 lirayı sakladım. Daha sonra sosyal medya hesabım üzerinden 5 TL'lik banknotu 1000 TL'ye satışa koydum. Satabilirsem ikinci el bir laptop alıp derslerime daha iyi çalışmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Cebinde 5 TL olanlar parasını kontrol etsin çünkü bu 5 TL’nin değeri aslında 50 bin TL!

200 TL'LİK HATALI BANKNOTA 55 BİN TL DEĞER BİÇTİ

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan Hüseyin Güzel, koleksiyon değeri taşıdığını düşündüğü yanlış basım 200 TL'yi satışa çıkardı. Hatalı basım 200 TL'ye 55 bin TL değer biçen Güzel, üzerinde iki sıfırı olmayan 200 TL'sinin biran önce satılmasını istiyor.

Cebinde 5 TL olanlar parasını kontrol etsin çünkü bu 5 TL’nin değeri aslında 50 bin TL!

50 TL'LİK BANKNOT 80 BİN TL!

Trabzon'un Tonya ilçesinde yaşayan Şerafettin Erbil ise bir müşterisinin verdiği hatalı basım 50 TL ile hayallerine yaklaştı. Banknotun üzerinde 50 yazması gerekirken 5 yazdığını gören Erbil, banknotu bankaya götürerek sahte olmadığını teyit etti. Ardından internet üzerinden biraz araştırma yapan Erbil, hatalı basım olduğunu ve koleksiyonerlerin ilgisini çektiğini öğrendi. Hatalı basım 50 TL'nin fotoğraflarını çekerek 80 bin TL'ye satmayı hedefleyen Erbil, en yüksek teklif veren koleksiyonere vereceğini söyledi.

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