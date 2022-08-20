Turkcell gelirlerini yüzde 46 yükseltti

Turkcell'in ikinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarının detayları, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda paylaşıldı. Sürdürülebilir büyümesini 2022'nin ikinci çeyreğinde hızlandıran Turkcell Grubu'nun konsolide bazda toplam gelirlerini, geçen yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 46 artışla 12,5 milyar TL'ye çıkardığını bildiren Erkan, şunları söyledi: "Şirketimizin FAVÖK'ü yüzde 45,1 artışla 5 milyar TL olarak gerçekleşti. 2022 yılı ikinci çeyrek net karımız da yüzde 67 artarak 1,9 milyar TL'ye ulaştı. Bu çeyrekte eklediğimiz 579 bin yeni müşteri ile Haziran sonu itibarıyla toplam 1,2 milyon yeni müşteriye ulaşarak 'her yıl 1 milyon yeni müşteri' hedefini ilk 6 ayda aştık" dedi.

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