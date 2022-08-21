Son dakika: Sosyal konut projesinde tarih belli oldu! Detayları Başkan Erdoğan açıklayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanımız 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak." dedi.

Vatandaşımıza en iyisini sunmak için gece gündüz çalışıyoruz.



Yüzyılın sosyal konut projesinde

tarih 👉🏻 13 EYLÜL!



Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak. pic.twitter.com/eqUCpm3RSP — Murat KURUM (@murat_kurum) August 21, 2022

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini Eylül ayında açıklayacak. 400 bin konutun yapılacağı projede, dar gelirli vatandaşlar kira öder gibi taksitlerle ev sahibi olacak.

PROJENİN&NBSP;SATILIK VE KİRALIKTA FİYATLARI FRENLEMESİ VE DÜŞÜRMESİ BEKLENİYOR

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan sektör temsilcileri, söz konusu sosyal konut hamlesinin satılık ve kiralık konut fiyatlarındaki artışı durduracağını belirterek, yeterli arzın sağlanması durumunda düşüş dahi yaşanabileceği görüşünde birleşti.

Yıllık yeni konut ihtiyacının 800 bin adet olduğu Türkiye'de, 2019'da dip yapan ruhsat izin adedi toparlanmaya başlasa da üretim halen istenilen seviyeye ulaşamadı. Son 3 seneden yeni konut için alınan ruhsat izinlerinin ortalaması yıllık 550 bin adet oldu.

Fiyatları durdurabilecek en kritik konunun, "konut üretiminde arzın talebi geçmesi" olduğunu kaydeden temsilciler, burada özel sektörün de devreye sokulması ve projelerin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini bildirdi.

SOSYAL KONUT PROJESİNİN DETAYLARI

Bakan Kurum paylaşımında, projeye ilişkin detayları içeren infografiğe de yer verdi. Buna göre Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi ile vatandaşlar 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olacak.

Konut, konut arsası ve sanayi sitelerinin yer alacağı projede, gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Evler, yerel ve yatay mimariye uygun, sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemeler ve yenilenebilir enerji sistemlerini içerecek şekilde inşa edilecek.

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