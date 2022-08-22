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Haberler Ekonomi İstihdam ikinci çeyrekte yüzde 5,4 artış gösterdi

İstihdam ikinci çeyrekte yüzde 5,4 artış gösterdi

22.8.2022

İstihdam ikinci çeyrekte yüzde 5,4 artış gösterdi
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sanayi, inşaat ve ticaret- hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 arttı. Endeks sanayi sektöründe yüzde 4,4, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 8,4 yükselirken inşaat sektöründe yüzde 6,3 azaldı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,5 artış gösterdi. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 7,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 17,3 artarken inşaat sektöründe yüzde 2,5 geriledi. Brüt ücret-maaş endeksi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 74,2 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 69,7, inşaat sektöründe yüzde 53,9 ve ticarethizmet sektörlerinde yüzde 80,6 artış kaydetti.
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