İstihdam ikinci çeyrekte yüzde 5,4 artış gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sanayi, inşaat ve ticaret- hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 arttı. Endeks sanayi sektöründe yüzde 4,4, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 8,4 yükselirken inşaat sektöründe yüzde 6,3 azaldı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,5 artış gösterdi. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 7,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 17,3 artarken inşaat sektöründe yüzde 2,5 geriledi. Brüt ücret-maaş endeksi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 74,2 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 69,7, inşaat sektöründe yüzde 53,9 ve ticarethizmet sektörlerinde yüzde 80,6 artış kaydetti.

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