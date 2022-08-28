E-Devlet kırtasiye yardımı nasıl alınır? Başvuru nasıl yapılır? Kimler başvurulabilir?

Devlet kırtasiye yardımı başvuru şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? Başvuru için son tarih ne zaman? Başvurular nereye yapılacak? soruları veliler tarafından araştırılıyor. İşte kırtasiye yardımına ilişkin tüm merak edilenler...

2022 E-DEVLET KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

E-Devler üzerinden de kırtasiye yardımına başvurmak mümkün. https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-egitim-ogretim-yardimi-talebi adresi üzerinden E-Devlet'ten eğitim öğretim yardımı başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu yardım sadece yılda bir kez verilir.

EĞİTİM ÖĞRETİM YARDIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLMEKTEDİR?

Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam eden;

Vazife veya harp malullüğü aylığı alanların,

Vazife veya harp malûlü olduğuna karar verilenlerden aylık bağlanmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malullüğü aylıkları göreve girmeleri nedeniyle kesilenlerin (iştirakçi-tütün),

Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybeden, yaralanan veya engelli hâle gelen sivil şehit/gaziler kendilerine ve çocuklarına ödenmektedir.

2330 sayılı Kanun (İç güvenlik asayiş kapsamında olanlar) ve 3713 (terör kapsamında olanlar) sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erlerin,

2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin,