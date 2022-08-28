Yargıtay’dan emsal karar: Resmi tatilde 1 saat çalışana tam mesai ücreti

Yargıtay, işçinin resmi tatilde çalışması durumunda alacağı ücret konusunda emsal niteliğinde bir karara imza attı. Buna göre resmi tatilde işçinin 1 saat bile çalışması tam mesai ücreti alması için yeterli olacak. Yargıtay'ın örnek olacak kararıyla resmi tatillerde bir saat dahi çalışan işçi, tam yevmiye alacak. Yüksek Mahkeme; "işçi ulusal bayram ve genel tatil günlerinde 1 saat dahi çalışsa tam yevmiyeye hak kazanır" dedi. Sekiz sene çalıştığı işyerinden kovulan satış temsilcisi, iş mahkemesinin yolunu tutarak fazla mesai ve hafta tatili alacaklarının ödenmediğini, işyerinde bir öğün yemek ve servis uygulamasının olduğunu, tüm resmi ve dini bayramlarda çalışmasını sürdürdüğünü ancak alacakların kendisine ödenmediğini öne sürdü. Davacı; ortalama iki ayda bir Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir ay süre ile görevlendirildiğini, saha primlerinin ise sadece iki kez ödendiğini iddia etti. Kıdem tazminatı, fazla mesai, resmi ve dini bayram alacağı, hafta tatili alacağı ile saha prim alacağının tahsilini talep etti. Davalı iddiaları reddederken, Yargıtay nihai kararı verdi.