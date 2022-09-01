Merkez Bankası’ndan zorunlu karşılık kararı

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gitti. Yapılan değişikliklere göre, yabancı para mevduat ve katılım fonundan, vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesabına dönüşüm hedef değerleri güncellendi. Daha önce sadece gerçek kişilere yönelik olan söz konusu dönüşüm hedeflerine tüzel kişiler de dahil edildi. Bu kapsamda, mevduat ve katılım bankaları, tüzel kişilerin yabancı para mevduat ve katılım fonu hesapları için de belirlenen dönüşüm oranına göre ilave yabancı para zorunlu karşılık tesis edecek. İlave yabancı para zorunlu karşılık oranları da yeniden düzenlendi.

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