THY, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin resmi sponsoru oldu

TÜRK Hava Yolları (THY) 2023 finali İstanbul'da gerçekleşecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne sponsor olan dünyadaki ilk hava yolu şirketi oldu. THY'den yapılan açıklamada, bu prestijli iş birliğinin UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin 10 Haziran 2023'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek olması açısından da ayrı bir önem taşıdığı ifade edildi.

ANLAŞMA kapsamında THY'nin maç yayını öncesi, esnası ve sonrasında aralarında saha kenarındaki LED ekranların da bulunduğu birçok logo görünürlüğü ve isim kullanım hakkı olduğuna işaret edilen açıklamada, THY'nin UEFA Süper Kupa, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi ve UEFA Gençler Ligi finallerinde de resmi sponsor unvanıyla yer alacağı kaydedildi. Açıklamada, THY'nin UEFA Şampiyonlar Ligi sponsorluğuyla ilgili duyurunun, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ve üst yöneticiler ile UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in ve UEFA Pazarlama Direktörü Guy-Laurent Epstein'in de katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştiği belirtildi.

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