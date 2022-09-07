Bakan Bilgin’den üç önemli açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli ve çalışanları yakından ilgilendiren üç önemli konuda açıklamada bulundu ve takvim verdi. Bakan Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi için tek bir formül üzerinde durulduğunu ve Aralık'ta sorunun çözüleceğini bildirdi. Bilgin, sözleşmeli personel ve taşeron işçiler için çalışma yapıldığını da söyleyerek gelişmeler hakkında şu bilgileri aktardı:

1 EKİM'DE GÖRÜŞÜLECEK

SÖZLEŞMELİ PERSONEL KONUSUNU ÇÖZÜYORUZ: Bakanlık olarak şu anda kamudaki sözleşmeli personel meselesi üzerinde çalışıyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. 1 Ekim'de Meclis açıldığında ilk olarak sözleşmeli personel konusunu gündeme getireceğiz. Ve alınacak kararları önümüzdeki hafta kamuoyu ile paylaşacağız.

90 BİN KADROSUZ TAŞERON VAR: Sözleşmeli personel, geçici işçiler konusu bir an önce çözmemiz gereken konular arasında. Daha sonra maden işçileri konusu var. Çalışma Bakanlığı olarak hızla sorunlara karşı çözüm üretmeyi sürdürüyoruz. Taşeron işçiliği üzerinde çalışıyoruz. Kadroya geçmemiş taşeron işçileri var. Onların sayısı 90 binde.

ARALIK'TA EYT ÇÖZÜLECEK: EYT'nin teknik çalışması biraz daha zaman alacak. EYT ile ilgili tek bir formül üzerinde duruyoruz. EYT çalışmalarını sürdürürken tüm bakanlıklardan çalışanlarla görüşüyoruz. Sadece Çalışma Bakanlığı'ndan değil, ilgili bakanlıklardan oluşan bir komisyon ile birlikte süreç ilerliyor. Kendi çalışmalarımızı bakanlıktaki arkadaşlarımız yaptı, şimdi ilgili bakanlıkların, ilgili personelleri ile birlikte çalışma yürütüyoruz. EYT yapısal bir sorun ve Aralık ayında çözüme kavuşmuş olacak diye tahmin ediyorum.

FATMA GÖKSU